Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 14 Kasım 2024 Perşembe Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 15 Kasım 2024 Cuma Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.