Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 31°. Yarın için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 27 Ağustos 2024 Salı Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°.
Bugün
31/
26
Yarın
31/
26
Salı
31/
25
Çarşamba
30/
25
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