Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 28 Mayıs 2024 Salı Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
24/
18
Yarın
30/
17
Salı
26/
20
Çarşamba
27/
17
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hatay Hava Durumu
- Hava Durumu