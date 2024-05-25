Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 28 Mayıs 2024 Salı Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.