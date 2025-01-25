Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 27 Ocak 2025 Pazartesi Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 17°. 28 Ocak 2025 Salı Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

5

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

5

Pazartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

17

/

5

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

17

/

5

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

5

Öne Çıkan Video

Göstermelik yangın merdivenleri: Ne girişi var ne çıkışı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...