Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 27 Ocak 2025 Pazartesi Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 17°. 28 Ocak 2025 Salı Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°.