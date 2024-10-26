Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Ekim 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 29 Ekim 2024 Salı Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°.