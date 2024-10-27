Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 29 Ekim 2024 Salı Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 31 Ekim 2024 Perşembe Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°.
Bugün
25/
12
Yarın
26/
11
Salı
26/
11
Çarşamba
25/
12
Perşembe
26/
11
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