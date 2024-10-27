Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 29 Ekim 2024 Salı Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 31 Ekim 2024 Perşembe Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

25

/

12

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

11

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

11

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

25

/

12

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

11

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