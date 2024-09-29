Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Hatay hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. 1 Ekim 2024 Salı Hatay hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 3 Ekim 2024 Perşembe Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

20

Yarın

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

30

/

19

Salı

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

27

/

19

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

16

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

29

/

15

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