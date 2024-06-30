Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 29°. Yarın için Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 2 Temmuz 2024 Salı Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
29/
24
Yarın
31/
24
Salı
32/
23
Çarşamba
33/
23
Perşembe
33/
23
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