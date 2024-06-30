Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 29°. Yarın için Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 2 Temmuz 2024 Salı Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.

Bugün

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

29

/

24

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

24

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

23

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

23

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

23

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