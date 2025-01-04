Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 6 Ocak 2025 Pazartesi Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 7 Ocak 2025 Salı Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

4

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

11

/

6

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

14

/

4

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

16

/

4

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

5

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