Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025
Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°. 6 Ocak 2025 Pazartesi Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 7 Ocak 2025 Salı Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°.
Bugün
10/
4
Yarın
11/
6
Pazartesi
14/
4
Salı
16/
4
Çarşamba
13/
5
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