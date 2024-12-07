Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Hatay hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 10 Aralık 2024 Salı Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°.