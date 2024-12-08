Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 13 Aralık 2024 Cuma Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 15 Aralık 2024 Pazar Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.