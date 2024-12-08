Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 13 Aralık 2024 Cuma Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 15 Aralık 2024 Pazar Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

8

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

8

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

3

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

3

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

2

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