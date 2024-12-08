Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 13 Aralık 2024 Cuma Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 15 Aralık 2024 Pazar Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.
Bugün
18/
8
Yarın
17/
8
Cuma
14/
3
Cumartesi
14/
3
Pazar
12/
2
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