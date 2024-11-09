Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Hatay hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 12 Kasım 2024 Salı Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

24

/

11

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

24

/

13

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

20

/

12

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

22

/

12

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

12

Öne Çıkan Video

3 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürülmüştü! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...