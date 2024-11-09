Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024
Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Hatay hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 12 Kasım 2024 Salı Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bugün
24/
11
Yarın
24/
13
Pazartesi
20/
12
Salı
22/
12
Çarşamba
23/
12
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