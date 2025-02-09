Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 11 Şubat 2025 Salı Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.