Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 11 Şubat 2025 Salı Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

11

/

0

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

3

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

4

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

4

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