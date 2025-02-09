Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 11 Şubat 2025 Salı Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.
Bugün
11/
0
Yarın
10/
3
Salı
11/
4
Çarşamba
10/
4
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