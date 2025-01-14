Reyhanlı saldırısının faili tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü, 2013 yılında Reyhanlı’da 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’yı Suriye’de yakaladı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı’nin saklandığı yeri tespit etti.



MİT’in Suriye’de düzenlediği operasyonla yakalanan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan terörist, mahkemeye çıkarıldı.



Koralı’nın tutuklanmasına hükmedildi.



Tutuklama kararını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.



Bakan Tunç, “Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.