Hatay Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Hatay Yerel Seçim Sonucu ve YSK İl İl Oy Sonuçları Son Dakika

Hatay Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları



Saat 00.30 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %89,87

CHP adayı Lütfü Savaş: 308.877 - %44,32



AK Parti adayı Mehmet Öntürk: 302.736 - %43,44



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