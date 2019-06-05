Sınır hattında devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, bir aracın sınır ihlali yaparak Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.

Durdurulan araçtaki üç kişi gözaltına alındı.

Araçta çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulundu.

Gözaltına alınan DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheliler tutuklandı.