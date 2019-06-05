Sınır hattında devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, bir aracın sınır ihlali yaparak Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.
Durdurulan araçtaki üç kişi gözaltına alındı.
Araçta çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulundu.
Gözaltına alınan DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheliler tutuklandı.
Hatay sınırında 3 DAEŞ şüphelisi yakalandı
NTVTürkiye
Hatay sınırında, yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan üç DAEŞ şüphelisi yakalandı.
Sınır hattında devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, bir aracın sınır ihlali yaparak Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.