Hatay tarihi yapılarına kavuştu. Doğuş İnşaat 1001 konut inşa etti

TEMEL 198 KAZIKLA GÜÇLENDİRİLDİ

Restorasyon Mimarı Selin Kantarcı, projedeki tüm ayrıntıların özenle seçildiğini, inşa sürecinin de bu şekilde yürütüldüğünü anlattı.

Kantarcı, "Enkazdan ayrıştırılan bazı malzemelerimiz vardı. Bunlar ayrıştırıldı. Yapının ana kimliği zarar görmeden ona uygun bir şekilde titizlikle dizaynını sağladık." dedi.

Tarihi yapıların özgün mimari dokusunun korunmasının yanında binaların dayanıklılığı da bir o kadar önem taşıyordu. Asi Nehri kenarında yer alan tarihi meclis binasının temeli 198 kazıkla güçlendirildi.

Son deprem yönetmeliğine göre, yenilenen teknoloji sistemleri ile inşa edilen yapılarda, bir yılın sonunda kaban inşaat bitirildi ve restorasyon aşamasına geçildi.

Numaralandırılan özgün taşlar bir bir yerine kondu; kapıları pencereleri, tavan süslemeleri, kütüphanesi eski haline kavuşturuldu.

TARİHİ MECLİS BİNASI VE ADALI KONAĞI 27 ARALIK 2025'TE YENİDEN AÇILDI

Tarihi Meclis Binası ve Adalı Konağı, 27 Aralık 2025 günü yeniden kapılarını açtı. İlk ziyaretçileri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet oldu.

Hatay'ın 29 Haziran 1939'da ana vatana katılması kararının alındığı, kent hafızasının sembolü meclis binası, bir dönem de sinema olarak hizmet vermişti. Artık Devlet Tiyatroları tarafından kullanılacak olan Hatay Meclis binası, çeşitli temsillere ev sahipliği yapacak.

DOĞUŞ GRUBU HATAY'DA 1001 KONUT İNŞA ETTİ

Öte yandan depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen; Doğuş İnşaat'ın güvenli zemin, dayanıklı yapı sistemi ve sosyal yaşam alanlarını önceleyen 1001 konut projesinde de depremzede aileler evlerine yerleşmeye başladı.

Depremzede ailelerin yeni evlerine taşınmasıyla birlikte, artık bölgede yaşam yeniden canlanıyor.

Doğuş İnşaat'ın Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için attığı tarihi adımla; hem kültürel mirasın korunarak geleceğe taşınmasında hem de depremzedeler için kalıcı yaşam alanları oluşturulmasında önemli bir dönüm noktası oldu.