Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı

Hatay Valiliği, 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 kişinin Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 15:02 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 15:50

Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı

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Araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 zanlı, Suriye'nin Afrin bölgesinde 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandı.

VALİLİK DUYURDU

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğünce Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda 2 hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 teröristin yakalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır. Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan 25 kilogram TNT, 8 elektrikli kapsül ile parça tesiri amacıyla özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."

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