Hatay Valisi Rahmi Doğan kimdir, nereli?

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokulu Danişment İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Sayın Valimiz, 1992 yılında Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünde Memur olarak çalışmaya başladı.1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. Valimiz Sayın Rahmi Doğan, adaylık sırasında 8 ay İngiltere’nin Oxford kentinde dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu.



Sırasıyla şu görevleri yürüttü:



* 1992-1994 : Sivas Belediyesi



* 1994-1995 : Sivas Kaymakam Adayı



* 1995-1996 : Giresun Piraziz Kaymakam Vekilliği



* 1997-1999 : Tokat-Başçiftlik Kaymakamı



* 1999-2001 : Kilis-Elbeyli Kaymakamı-Öncüpınar Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri



* 2001-2003 : Kilis Vali Yardımcısı



* 2003-2007 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü



* 2007-2008 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.



* 2008-2013 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı



* 2013(5 Ay): İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri



* 2014-2015 : İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı



* 2015-2016 : İller İdaresi Genel Müdürü



* 2016-2018 : Kars Valisi



Akademik Çalışmaları



C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini “Türkiye’de İllerin Yeniden Yapılandırılması ve İl Kuruluşunun Maliyeti” konulu tezi hazırlayarak tamamladı.