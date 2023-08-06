Hatay ve Balıkesir'de orman yangını

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarının 78 kara ve hava aracı ile 146 personelin katılımıyla devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta olup, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı şekilde konuyu araştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BALIKESİR'DE DE YANGIN ÇIKTI



Bir yangın haberi de Balıkesir'den geldi. Altıeylül ilçesi Kırsal Karakavak Mahallesi sınırındaki tarım arazisinde de saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.