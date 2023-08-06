Hatay ve Balıkesir'de orman yangını

Hatay'ın Antakya ile Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay ve Balıkesir'de orman yangını

İki ilde çıktı.

İlk yangın haberi 'ın Antakya ilçesinden geldi. Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol mesire alanında saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 20 arazöz, 19 su tankeri, 18 pikap, 9 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Hatay ve Balıkesir'de orman yangını - 1

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarının 78 kara ve hava aracı ile 146 personelin katılımıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta olup, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı şekilde konuyu araştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BALIKESİR'DE DE ÇIKTI

Bir yangın haberi de 'den geldi. Altıeylül ilçesi Kırsal Karakavak Mahallesi sınırındaki tarım arazisinde de saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

Hatay ve Balıkesir'de orman yangını - 2

Alevlere ilk müdahale 11 dakikada yapıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 82 personel ile karadan müdahale başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...