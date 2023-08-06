Hatay ve Balıkesir'deki orman yangınlarında son durum

BALIKESİR'DE DE YANGIN ÇIKTI



Bir yangın haberi de Balıkesir'den geldi. Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Karakavak Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yerleşim yerine yakın yerde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını söyledi.



Ekiplerin hızlı müdahalede bulunduğunu belirten Şıldak, şunları söyledi:



"Orman Bölge Müdürümüz, itfaiyemiz hızlı bir müdahaleyle karadan ve havadan başarılı bir mücadele verdiler. Yangın Karakavan Mahallesi'nden Karamanlar Mahallemize doğru bir yayılma gösterdi. Bu alan kısmen tarım alanı, kısmen makilik, kısmen de meşe ormanlarından oluşan karma yapıda bir arazi. Toplamda 110 hektar civarında bir alan etkilendi, zarar gördü. Bunun 30 hektarı meşe ormanlarından oluşan orman arazisi vasfında. Şu an itibarıyla yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldık.

