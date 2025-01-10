Hatay yeni güne depremle uyandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 07.08’de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4 olduğunu açıkladı.



Sarsıntı 13,3 kilometre derinlikte gerçekleşti



Deprem vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu.

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği bildirildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



“AFAD Deprem Daire Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir.”