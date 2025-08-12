Hatay'a içme suyu sağlayan barajlar kritik seviyede: Doluluk oranları düşüyor
Kuraklık, Hatay'ın barajlarını da vurdu. Kente su sağlayan Karaçay ve Yayladağı barajlarının doluluk oranı, kritik seviye olarak görülen yüzde 16'ya geriledi.
Hatay'ın barajları kritik seviyede.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Hatay'da haziranda yağışlar, normale göre yüzde 80'den fazla azaldı.
Kent, 1 Ekim 2024-31 Temmuz 2025 döneminde de normale göre yüzde 65 daha az yağış aldı.
İÇME SUYU KAYNAĞINDA CİDDİ DÜŞÜŞ
Kuraklık nedeniyle, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nda doluluk oranı, 8 Ağustos'ta yüzde 16 olarak ölçüldü.
Barajdaki doluluk oranı, geçen yıl ağustosta yüzde 85 olarak kaydedilmişti.
Kentte içme ve tarımsal sulama şebekelerini besleyen önemli kaynaklardan Yayladağı Barajı'nda ise geçen yıl ağustosta yüzde 90 olan doluluk oranı yüzde 16'ya düştü.
EN AZ YAĞIŞ ALAN İL HATAY
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın bu yıl en az yağış alan il olduğunu söyledi.
Barajların su seviyesinin kritik olduğunu vurgulayan Öntürk, "Karaçay Barajı'nda 9 milyon metreküp su kaldı. Bunun 3,5 milyon metreküpü zemin için mecburi tuttuğumuz rezerv su. Yani çok cüzi miktar suyumuz kaldı. Ekiplerimizle gece gündüz çalışma yaptık, yapıyoruz. Durumun bu noktaya geleceğini görüyorduk." diye konuştu.
Öntürk, içme suyunun yanı sıra tarımsal sulamada ciddi zorlukla karşılaştıklarını, kuraklıkla mücadele konusunda seferberlik ilan ettiklerini anlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Baraj Doluluk Oranı
- Hatay