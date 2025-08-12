Hatay'a içme suyu sağlayan barajlar kritik seviyede: Doluluk oranları düşüyor

Hatay'ın barajları kritik seviyede.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Hatay'da haziranda yağışlar, normale göre yüzde 80'den fazla azaldı.



Kent, 1 Ekim 2024-31 Temmuz 2025 döneminde de normale göre yüzde 65 daha az yağış aldı.

İÇME SUYU KAYNAĞINDA CİDDİ DÜŞÜŞ



Kuraklık nedeniyle, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nda doluluk oranı, 8 Ağustos'ta yüzde 16 olarak ölçüldü.



Barajdaki doluluk oranı, geçen yıl ağustosta yüzde 85 olarak kaydedilmişti.



Kentte içme ve tarımsal sulama şebekelerini besleyen önemli kaynaklardan Yayladağı Barajı'nda ise geçen yıl ağustosta yüzde 90 olan doluluk oranı yüzde 16'ya düştü.

