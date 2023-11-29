Hatay'da 1,2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'mız (MİT) ile ortak genişletilen operasyon neticesinde olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadelede sadece ülkemizde değil, bölgesel çapta da uyuşturucu şebekelerine göz açtırmıyoruz."



Bolat, kaçakçılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha sergileyen Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ederek başarıyla gerçekleşen operasyona katkı sunan MİT'e teşekkür etti.

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