Hatay'da 10 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesinde bulunan 10 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay 'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

10 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Problemsiz olarak gerçekleşen yıkılma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

