Hatay'da 10 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 10 katlı binanın yerle bir olma anını cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da 10 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 'da mahkeme süreci sona eren binaların ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesinde bulunan 10 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 

Hatay'da 10 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı - 1

10 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Problemsiz olarak gerçekleşen yıkılma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

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