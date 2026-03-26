Hatay'da 14 yaşındaki çocuğun yardım çığlığı! Bakanlık mahkeme kararına itiraz edecek

Hatay'da bir kız çocuğu 60 yaşındaki eniştesinin cinsel istismarına maruz kaldı.

Olay Antakya ilçesinde yaşandı. Sosyal medyada bir video paylaşan 14 yaşındaki çocuk, "Öz eniştem tarafından tacize uğruyorum." dedi.

“GÖNÜL RIZASI OLMUŞ GİBİ YARGILANDIM”

Olayın mahkemeye taşındığını anlatan çocuk, "Sesimi yargı yoluyla duyurmaya çalışsam da maddi, manevi güçlü olan kazandı. 14 yaşındaki bir çocuğun 60 yaşındaki adamla gönül rızası olur mu? Ben gönül rızası olmuş gibi yargılandım." ifadelerini kullandı.

“SON ÇAREM SİZSİNİZ”

Hem fiziksel hem psikolojik olarak zarar gördüğünü anlatan kız çocuğu, "Yüzümü bu konuyla ilgili olarak göstermek istemezdim ama son çarem sizsiniz." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI: KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Kız çocuğunun sosyal medyada paylaştığı video sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Olayın geçen yıl eylül ayında emniyet birimlerine yansıdığını kaydeden bakanlık, "Bu süreçte haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuğumuzun yüksek yararını destekleme amacıyla başta psikososyal destek olmak üzere gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Bakanlık avukatlarının davaya ilk andan itibaren müdahil olarak süreci titizlikle takip ettiği kaydedilen açıklamada, "Sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına Bakanlık olarak itiraz edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.