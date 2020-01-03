Hatay'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasına beyzbol sopalı darp

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 kişi, 14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, beyzbol sopasıyla darp etti.

Olay merkeze bağlı Antakya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki henüz kimliği belirlenemeyen bir genç 14 yaşındaki kızı öperek taciz ettiği gerekçesiyle 3 şüpheli tarafından bir odaya hapsedilerek beyzbol sopası ile darp edildi.

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından infial yaratan görüntüde gence bir fotoğraf gösterilip ceza verileceği söyleniyor. Ardından şüphelilerden birinin ise ''Bakalım artık hangi ellerle hangi kızlara böyle yapacaksınız. Namus düşmanları" dediği de duyuluyor.