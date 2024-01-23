Hatay’da 18 bin araç sorgulandı: 7 milyon TL cezai işlem uygulandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde güvenliği ve huzuru sağlamak için bütün birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; okullarda, hastanelerde, parklarda, şehrin önemli noktalarında ve çevrelerinde uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Trafik ekiplerinin 1 haftada yaptığı çalışmalar sonucunda; 18 bin 071 araç sorgulandı. Kontrollerde; 42 motosiklet ve 21 araç trafikten men edildi.

Yapılan uygulamalar sonucunda toplam 7 milyon 710 bin 586 TL cezai işlem uygulandı.