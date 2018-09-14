Hatay'ın Altınözü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 21 bin 750 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'da 21 bin 750 uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 21 bin 750 adet hap ele geçirildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.