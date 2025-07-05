Hatay'da 3,5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Hatay'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 12.03'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı.

Merkez üssü Antakya ilçesi olan deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiğine ilişkin paylaşım yaptı.

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.