Hatay'da 3,5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Hatay'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Antakya ilçesi olan deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Hatay'da deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 12.03'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı.
Merkez üssü Antakya ilçesi olan deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiğine ilişkin paylaşım yaptı.
Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER
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