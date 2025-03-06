Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 22.29'da Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Hatay il genelinde hissedilen deprem vatandaşları tedirgin etti. Depremde kent genelinde olumsuz durum yaşanmadı.



Hatay Valiliği, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Samandağ / Akdeniz-Antakya Körfezi (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" açıklaması yaptı.