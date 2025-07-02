Hatay'da 3 gündür süren orman yangını kontrol altında

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

30 Haziran'da Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altındaydı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, nölgede sıcak hava ile rüzgarın da etkisiyle Dikmece, Alazi, Oğlakören, Üçgedik, Gülderen ve Alahan mahallerine de sıçrayan yangına ekiplerin 24 saat esaslı yoğun müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Havadan ve karadan aralıksız sürdürülen söndürme çalışmaları neticesinde yangından etkilenen tüm alanlarda yangın kontrol altına alınmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızca 2 Temmuz 2025 Çarşamba saat 12.00 itibarıyla da soğutma çalışmaları tüm hassasiyetiyle devam etmektedir."

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Açıklamada, hasar tespit çalışmaları yapmak üzere ekiplerin saha çalışmalarına başladığı bilgisine yer verilerek, "Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.