Hatay'da 3 konteyner eczaneden hırsızlık

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler, 11 ilde can kayıpları ve yaralanmalara neden oldu.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye ve Elazığ, depremlerden büyük oranda etkilendi.

Nisan ayında can kaybı sayısı 50 bin 783 olarak açıklandı. Afet bölgesi ilan edilen 11 ilin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yıkımın en çok görüldüğü Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bir yandan toplu konutlar inşa edilirken, diğer taraftan çadır ve konteyner kentlerde kalanlar hayata tutunmaya çalışıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde, 4 milyon 500 binden fazla bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 binden fazla bina incelendi. 520 binden fazla bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binanın yıkımı için karar verildi.

Binalar bir yandan yıkılırken, aynı zamanda hayatın hızla normale dönmesi için esnaf kepenk açtı.

