Hatay'da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu.

Hatay'da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu

Kuşalanı Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynayan Salim Aslan'ın (3), bir süre sonra kaybolması üzerine ailesi arama çalışması başlattı.

Ailenin çalışmaları sonucu çocuk, evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki sulama kanalında hareketsiz halde bulundu.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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