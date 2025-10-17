Hatay'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; adli makamlarca işlediği suç nedeniyle 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B., birden fazla kişi tarafından gece vakti silah ve yağma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.D. ve T.Y. adlı 3 şahıs Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.