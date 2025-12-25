Hatay'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23.35'te merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 8,62 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.