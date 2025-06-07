Hatay'da 4 araçlık zincirleme trafik kazası: Bir ölü, 10 yaralı

Hatay'da sabah saatlerinde facia kaza meydana geldi.



İ.H.D'nin kullandığı kamyon, Hatay-Adana Otoyolu'nun Erzin gişeleri yakınında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 3 hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaptıkları kontrolde araçtaki Ahmet İşgören'in (23) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.



Jandarmanın kaza yerindeki incelemesi sürüyor.