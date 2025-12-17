Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

17.12.2025 05:25

Son Güncelleme: 17.12.2025 05:26

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı

AA

Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04.15'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hassa ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

 

Depremin 7,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

