Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
17.12.2025 05:25
Son Güncelleme: 17.12.2025 05:26
Anadolu Ajansı
AA
Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04.15'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hassa ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.