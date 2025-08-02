Hatay'da 42 kaçak göçmen yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde 2 aracı durdurdu.



Araçlardaki 42 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.