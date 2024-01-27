Hatay'da 5 kişinin öldüğü binanın zemin etüdü mühendisi tutuklandı

6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği Defne Apartmanı'na yönelik soruşturmada, binanın zemin etüdünü hazırlayan mühendis S.Ö. tutuklandı.

Hatay'da 5 kişinin öldüğü binanın zemin etüdü mühendisi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 5 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesindeki Defne Apartmanı'yla ilgili binanın zemin etüdünü hazırlayan kadın mühendis S.Ö. gözaltına alındı.

Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak tespit edilen S.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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