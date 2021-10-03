Hatay'da 6 kişi mantardan zehirlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.



Kuzuculu Mahallesi'nde ormandan toplanan mantarlardan yiyen Sultan D. (78), Fatma K. (48), İsmet K. (54), Ayşe A. (51), Remzi A. (66) ve Selim Ö. (59) bir süre sonra rahatsızlandı.



Kendi imkanlarıyla Dörtyol Devlet Hastanesine giden 6 kişiden Sultan D. ve Fatma K. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, İsmet K. ile Ayşe A. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

