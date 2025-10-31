Hatay'da 60 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 60 bin  adet hap ele geçirildi.

'da 60 bin hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Reyhanlı ilçesindeki bir eve düzenledi.

Narkotik köpeğiyle evde yapılan aramada, 60 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, ev sahibi M.R. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

