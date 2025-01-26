Hatay'da 7 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı

Hatay'da 7 yaşındaki bir çocuk, parkta oynadığı sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden ve bacağından yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da 7 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı

'ın Samandağ ilçesi 75. Yıl Parkı'nda oyun oynayan 7 yaşındaki A.B. sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden ve bacağından yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

A.B., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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