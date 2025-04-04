Hatay'da alt geçitte kaza: Film gibi izlediler

Kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 31 KNF 08 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü.



Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıslar, araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar ise kazayı meraklı gözlerle izledi.



Film izler gibi sıraya dizilen vatandaşların ilginç görüntüsüyse kameraya yansıdı. Vatandaşların ve polislerin yardımıyla araç çekiciye yüklenirken trafiğe kapatılan yol, temizleme çalışmaları yapıldıktan sonra trafiğe açıldı.