Hatay'da araç takla attı, sürücü yaralandı
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yayladağı ilçesi Eğerci Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı.
Takla aran otomobil, ters dönerek durabildi. Kazada araç içerisine sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Hatay Yayladağı