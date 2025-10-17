Hatay'da aranan 5 şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 6 bin TL para cezasıyla aranan D.G., nitelikli dolandırıcılık ve silahlı tehdit suçundan aranan S.H., hırsızlık suçundan aranan Ü.Y. ile M.Y ve silahlı tehdik olayının şüphelisi S.Ş. yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslardan D.G. tutuklanarak ceza evine gönderildi, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.