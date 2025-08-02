Hatay’da aranan iki kişi yakalandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki şüpheli yakalandı.

Hatay’da aranan iki kişi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S. ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. isimli şahısları Arsuz ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

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