Hatay’da aranan iki kişi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S. ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. isimli şahısları Arsuz ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

