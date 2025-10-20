Hatay'da aranıyorlardı: Adana'da yakalandılar

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 7 Ekim günü İskenderun Yenişehir mahallesinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayı ile ilgili olarak yürütülen çalışmada şüphelilerin A.Y.A., O.B.A. ve E.K.D. olduğu tespit belirlendi.

Polis, şüphelilerin ikametleri olan Adana’daki adreslerine yaptığı baskında 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca 5 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, tutuklandı.