Hatay'da asayiş uygulaması: Bin 286 kişi sorgulandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Şubat tarihinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda; bin 286 şahıs, 987 araç ve 259 motosiklet sorgulandı.

Gerçekleştirilen uygulama neticesinde; aralarında yoklama kaçağı olan 6 kişinin de bulunduğu toplam 7 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca, bir şahıstan ruhsatsız tabanca ve mühimmat ile birlikte; 11 gram kannabinoid, 8 gram metamfetamin, 44 adet captagon, 9 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hacizli ve yakalamalı 1 motosiklet de trafikten men edildi.

