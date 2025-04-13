Hatay'da ayakkabı imalathanesinde yangın
Hatay'da ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Haraparası mahallesinde bulunan ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangında, iş yeri kullanılamaz hale gelirken, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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