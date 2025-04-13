Hatay'da ayakkabı imalathanesinde yangın

Hatay'da ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da ayakkabı imalathanesinde yangın

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Haraparası mahallesinde bulunan ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye sevk edilen ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında, iş yeri kullanılamaz hale gelirken, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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